Haziran ayı açlık sınırı belli oldu. Vah asgari ücretli vah

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Haziran ayı açlık sınırı belli oldu. Vah asgari ücretli vah

Açlık sınırı uçtu gitti...Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını yayınladı. Sendika Başkanı 4 kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının hangi boyutlara geldiğini gözler önüne serdi.

Enflasyon işçinin memurun belini bükmeye devam ediyor...Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75,45'lik seviyeyle en üst seviyeye çıktı. Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı açlık sınırının hangi boyutlara geldiğini duyurdu.

Büro Emekçileri Sendikasının Araştırma Merkezi dört kişilik bir ailenin açlık sınırını hesapladı. Sendika Başkanı Özer Avanaş da o rakamı açıkladı. Avanaş, 4 kişilik memur ailesinin açlık sınırının 25 bin 374 liraya dayandığını duyurdu. Sendika Başkanına göre yoksulluk sınırının ise 70 bin 253 lira.

BES- AR’ın yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyuran Özer Avanaş, kamuda bekar, çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle birlikte yaşam maliyeti 30 bin 715 lira olduğunu duyurdu.

Açlık sınırının biraz üzerinde bir ücrete mahkum edildiklerini belirten Özer Avanaş, iktidara seslendi. "Aynı gemideyiz" laflarını eleştiren Avanaş,"Bizler sizlerle hiçbir zaman aynı gemide olmadık, olamadık. Çünkü biliyoruz ki sizlerin karlılığı ne zaman düşse, hep aynı gerekçelerle bizleri ve toplumun yoksul kesimlerini seferberlik edasıyla fedakarlığa davet ediyorsunuz, ancak her kriz sonrasında sizler daha fazla servete kavuşuyorsunuz” dedi.

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