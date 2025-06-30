Haziran ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı. Milyonlar perşembe gününü bekliyordu. Emekliler isyan etti

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Tahmini oranlara bile tepki gösteren vatandaşlar "Akaryakıta hele hele motorine yapılan zam hesaba katılmadı mi? Çaydan tutun da hemen hemen her ürüne zam yapıldı. Haziran ayında 1.53 oranı ekonomistler nasıl çıkardı anlayamıyorum" dedi.

TÜİK'in yıllardır kul hakkı yediğini söyleyen bir başka vatandaş ise "Kiradan tutun da A'dan Z'ye her ürüne zam geldi. Ekonomistler bile bize 1.53'ü hak gördü. Ben olsam yüzde sıfır çıkartırdım. Olan yine emeklilere olacak" diye konuştu.