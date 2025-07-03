Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı! Bankalar arası promosyon yarışında rakamlar uçtu!

Temmuz ayının ilk haftasına girilmesi ile birlikte arama motorlarında bankaların promosyon tutarlarına yönelik aramalarda sıklık kazandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranının da netlik kazanıyor. Bu sebeple emekliler değişen emekli maaş tutarlarına yönelik sunulan promosyonları yakından takibi sürdürüyor.
İşte banka banka değişen promosyon tutarları…
İş Bankası
Kampanya tarihi: 1-31 Temmuz 2025
İlk maaşını alan veya maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere:
0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL + 6.000 TL koşullu = 12.500 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL + 6.000 TL = 16.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL + 6.000 TL = 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL + 6.000 TL = 21.000 TL
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere:
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
SGK'dan ölüm aylığı alan, maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara: 5.000 TL
Garanti BBVA
Kampanya süresi: 1 – 31 Temmuz 2025
3 yıl taahhütle sunulan promosyonlar:
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ek olarak 6.000 TL'ye kadar bonus fırsatı da sunuluyor.
Yapı Kredi
Kampanya süresi: 15 Haziran – 31 Temmuz 2025
Net maaş tutarına göre promosyon:
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ek Ödül Koşulları:
2 otomatik fatura talimatı + harcama şartıyla 5.000 TL'ye kadar ek ödül
Maksimum toplam promosyon: 25.000 TL'ye kadar
ING Türkiye
SGK maaşını ING'ye taşıyanlara:
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ek promosyon ve kampanyalarla toplam 25.000 TL'ye kadar nakit kazanılabiliyor.