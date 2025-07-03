Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı! Bankalar arası promosyon yarışında rakamlar uçtu!

Temmuz ayının ilk haftasına girilmesi ile birlikte arama motorlarında bankaların promosyon tutarlarına yönelik aramalarda sıklık kazandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranının da netlik kazanıyor. Bu sebeple emekliler değişen emekli maaş tutarlarına yönelik sunulan promosyonları yakından takibi sürdürüyor.

İşte banka banka değişen promosyon tutarları…

İş Bankası

Kampanya tarihi: 1-31 Temmuz 2025

İlk maaşını alan veya maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere:

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL + 6.000 TL koşullu = 12.500 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL + 6.000 TL = 16.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL + 6.000 TL = 18.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL + 6.000 TL = 21.000 TL

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere:

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

SGK'dan ölüm aylığı alan, maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara: 5.000 TL

Garanti BBVA

Kampanya süresi: 1 – 31 Temmuz 2025

3 yıl taahhütle sunulan promosyonlar:

0 – 9.999 TL: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ek olarak 6.000 TL'ye kadar bonus fırsatı da sunuluyor.

Yapı Kredi

Kampanya süresi: 15 Haziran – 31 Temmuz 2025

Net maaş tutarına göre promosyon:

0 – 9.999 TL: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ek Ödül Koşulları:

2 otomatik fatura talimatı + harcama şartıyla 5.000 TL'ye kadar ek ödül

Maksimum toplam promosyon: 25.000 TL'ye kadar

ING Türkiye

SGK maaşını ING'ye taşıyanlara:

0 – 9.999 TL: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ek promosyon ve kampanyalarla toplam 25.000 TL'ye kadar nakit kazanılabiliyor.