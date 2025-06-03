Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! TÜİK verileri açıklamıştı...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mayıs ayı enflasyonuna göre haziran ayı kira artış oranı ortaya çıktı. Verilere göre; 2025 yılı mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,53 olurken yıllık yüzde 35,41 oldu. Açıklanan veriler ışığında haziran ayı kira artış oranı da yüzde 45,80 olarak kaydedildi.

2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre TÜFE'deki değişim, yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 olarak belirlendi.

MAYISTA YÜZDE 48,73 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Mayıs ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı yüzde 48,73 olmuştu.

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