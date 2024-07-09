Haziran ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı son rapora göre, Haziran ayında finansal yatırım araçlarının performansı dikkat çekici verilerle ortaya kondu. TÜFE'ye göre düzeltilmiş rakamlar, mevduat faizlerinin aylık %1,62 ile en yüksek reel getiriyi sunduğunu gösteriyor. Yİ-ÜFE bazında ise, bu oran %1,88'e ulaşarak, yatırımcıların dikkatini çekti. Aynı dönemde, devlet iç borçlanma senetlerinin Yİ-ÜFE'ye göre %0,87,

TÜFE'ye göre ise %0,61 oranında reel getiri sağladığı belirlendi. Döviz kurlarında ise farklı bir tablo göze çarpıyor; dolar ve avro sırasıyla %0,37 ve %0,77 Yİ-ÜFE bazında, %0,63 ve %1,02 TÜFE bazında kayıp yaşadı. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, üç aylık dönemde Yİ-ÜFE'ye göre %8,73, TÜFE'ye göre ise %7,41 oranında reel getiri ile yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu. Öte yandan, aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE'ye göre %5,98, TÜFE'ye göre ise %7,12 değer kaybederek en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, yatırım tercihleri konusunda önemli bir rehber niteliği taşıyor ve piyasa dinamiklerinin anlaşılmasında kritik bir rol oynuyor.

Son üç aylık dönemde yapılan değerlendirmeler, BIST 100 endeksinin Yİ-ÜFE bazında %13,35 ve TÜFE bazında %8,59 oranında reel getiri ile yatırımcılar için en karlı araç olduğunu ortaya koydu. Öte yandan, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Yİ-ÜFE'ye göre %10,89, TÜFE'ye göre ise %14,63 değer kaybederek en çok zarar veren yatırım aracı oldu. Yıllık bazda incelendiğinde, BIST 100 endeksi %28,18 ile en yüksek getiriyi sunarken, TÜFE ile düzeltilmiş getiri oranı %12,12 olarak kaydedildi.

Ayrıca, yıllık performans değerlendirmesinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile düzeltilmiş %11,42 reel getiri sağladı. Döviz cinsinden yatırımlar ise dolar için %6,65, avro için %7,12 kayıp yaşattı. Mevduat faizi brüt olarak %19,55 getiri sunarken, DİBS yatırımcılarına %39,45 oranında kaybettirdi. TÜFE ile düzeltilmiş değerlerde külçe altın %2,55, dolar %18,35, avro %18,76 zarar verirken, mevduat faizi %29,63 ve DİBS %47,04 oranında kayba neden oldu.