Haziran ayında Mersin’i dolu ve sağanak vurdu

Mersin’in Mut ilçesini haziran ayında sağanak yağmur ve dolu yağışı vurdu. Sel suları tarım arazileriyle yollara zarar verdi.

Haziran ayında Mersin’i dolu ve sağanak vurdu

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji'nin uyardığı sağanak yağış ve dolu Mersin Mut'ta etkili oldu. Sağanak yağış öncesinde dolunun etkili olduğu ilçede Dere, Narlı, Pamuklu, Geçimli, Göksu, Alaçam, Özlü, Yukarı köselerli ve Örenpınar Mahallerinde bahçe ve yollar zarar gördü.

Çamfıstığı, kayısı başta olmak üzere çeşitli meyve sebzeler yerlere döküldü.Özellikle Göksu ırmağı boyunda bulunan çiftçilerin bahçe sulamada kullandıkları motorlu pompa ve su boruları da sel sularına kapılarak zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin meydana gelen zararlarla ilgili çalışma yaptığı ifade edildi.

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