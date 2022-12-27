27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Haziran ayındaki selde hasar gören Samandere Şelalesi onarıldı

Haziran ayındaki selde hasar gören Samandere Şelalesi onarıldı

Düzce’de haziran ayında yaşanan sel ve su taşkınında zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı bakım onarımın ardından tekrar yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:48
Takip Et

Haziran ayındaki selde hasar gören Düzce Samandere Şelalesi onarıldı

Haziran ayındaki selde hasar gören Samandere Şelalesi onarıldı
+
Aa
-

İHA'da yer alan habere göre, Düzce’de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Türkiye’nin tescil edilen ilk tabiat anıtlarından olan Samandere Şelalesi Haziran 2022’de yaşanan sel ve su baskınında büyük hasar görmüştü. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler zarar gören korkuluklar, merdivenler ve demir köprünün bakım onarımı tamamladı ve tekrar yerli ve yabancı turistlerin gezisine açılmış oldu.

Samandere Şelalesi, bulunduğu köye adını veren tabiat olaylarının meydana getirdiği özellikleri sebebiyle tabiat anıtı’ olarak tescil edilmişti. Şelalenin de bulunduğu 500 metre dere boyunca, anıt ağaçlar, 3 adet şelale ve birde cadı kazanı adı verilen derin bölümde tescilli.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
6
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.