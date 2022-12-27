Haziran ayındaki selde hasar gören Samandere Şelalesi onarıldı

İHA'da yer alan habere göre, Düzce’de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Türkiye’nin tescil edilen ilk tabiat anıtlarından olan Samandere Şelalesi Haziran 2022’de yaşanan sel ve su baskınında büyük hasar görmüştü. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler zarar gören korkuluklar, merdivenler ve demir köprünün bakım onarımı tamamladı ve tekrar yerli ve yabancı turistlerin gezisine açılmış oldu.



Samandere Şelalesi, bulunduğu köye adını veren tabiat olaylarının meydana getirdiği özellikleri sebebiyle tabiat anıtı’ olarak tescil edilmişti. Şelalenin de bulunduğu 500 metre dere boyunca, anıt ağaçlar, 3 adet şelale ve birde cadı kazanı adı verilen derin bölümde tescilli.