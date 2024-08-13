Haziran ayının işsizlik oranı belli oldu

Kaynak: İHA
Haziran ayının işsizlik oranı belli oldu

Türkiye'de işsizlik oranlarındaki son gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haziran ayına ait işsizlik oranını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haziran ayı işsizlik rakamlarına ilişkin bir açıklama yaparak, işsizlik oranının yüzde 9,2 seviyesine yükseldiğini duyurdu. Ancak, bu artışa rağmen, işsizlik oranının yıl genelindeki Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan yüzde 10,3'ün altında seyretmeye devam ettiğini vurguladı.

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Yılmaz, şunları kaydetti:

"Haziran ayındaki artışta enflasyonla mücadele sürecinde uygulanan sıkılaştırıcı politikaların yanı sıra Haziran ayına özgü geçici etkiler de söz konusu. Haziran ayında okulların tatile girmesi ile iş arayanların sayısındaki artış ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili değerlendirilmesi gereken etkiler arasında. Bir yandan başlamış olan dezenflasyon sürecini devam ettirirken, diğer yandan bu sürecin büyüme ve istihdam üzerindeki kısa dönemli etkilerini dikkatle izliyor ve bu etkileri azaltmaya dönük çabamızı sürdürüyoruz.

Reel sektör yatırımlarına dönük seçici kredi ve teşvikler, yatırım ortamını iyileştirici düzenlemeler, ihracatı önceleyen vergi oranları ve uygun koşullu finansman, istihdam edilebilirliği artırmaya dönük mesleki eğitim ve işgücü politikaları bu çerçevede izlediğimiz politikalar arasındadır. Amacımız istikrar içinde dengeli büyümek, istihdam imkanlarımızı geliştirmek, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmaktır.

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Dönemsel olarak enflasyonla mücadele ve büyüme arasında denge kurmada bazı zorluklar yaşansa da orta ve uzun vadede bu iki hedef uyum içindedir. Fiyat istikrarı öngörülebilirliği ve güven ortamını pekiştirerek sürdürebilir büyüme için de güçlü bir zemin oluşturmaktadır."

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