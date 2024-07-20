Haziran'da 3 bin 35 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Haziran'da 3 bin 35 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı

Suriye’deki İç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri hızlandı

Lokman HAPPANİ Kilis / Yeniçağ

Türkiye’nin çeşitli illerinde ve Kilis’te yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönüş için Kilis’in Öncüpınar sınır kapısına geliyor. Burada işlemleri tamamlanan Suriye vatandaşları Esselama sınır kapısından geçerek Gazez ve Günli bölgelere gidiyorlar. Haziran ayında Öncüpınar sınır kapısından geçerek ülkelerine dönen Suriyelilerin sayı 3 bin 35 kişi oldu.

Suriyeliler Öncüpınar sınır kapısı hariçinde Hatay’ın Reyhanlı İlçesindeki Cilve gözü sınır Kapısı Gaziantep ve Şanlıurfa’daki sınır kapılarından da ülkelerine döndükleri öğrenildi.

Son Haberler
Samsun’da 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu Yerel Haberler
Samsun’da 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu
Koyunların evlere kendi başlarına dönüşü hayrete düşürdü Video
Koyunların evlere kendi başlarına dönüşü hayrete düşürdü
Mezarda emeklilik için düğmeye basıldı. Yaş sınırı değişiyor, son treni kaçıran yandı Ekonomi
Mezarda emeklilik için düğmeye basıldı. Yaş sınırı değişiyor, son treni kaçıran yandı
Bir buçuk yılda 31 milyon lira dolandırdılar Gündem
Bir buçuk yılda 31 milyon lira dolandırdılar
Erzurum’da çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi gözaltına alındı Yerel Haberler
Erzurum’da çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi gözaltına alındı
İsrail’i protesto eden bir grup market zincirine ‘ceset kokusu’ sıktı Video
İsrail’i protesto eden bir grup market zincirine ‘ceset kokusu’ sıktı