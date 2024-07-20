Haziran'da 3 bin 35 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı

Lokman HAPPANİ Kilis / Yeniçağ

Türkiye’nin çeşitli illerinde ve Kilis’te yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönüş için Kilis’in Öncüpınar sınır kapısına geliyor. Burada işlemleri tamamlanan Suriye vatandaşları Esselama sınır kapısından geçerek Gazez ve Günli bölgelere gidiyorlar. Haziran ayında Öncüpınar sınır kapısından geçerek ülkelerine dönen Suriyelilerin sayı 3 bin 35 kişi oldu.

Suriyeliler Öncüpınar sınır kapısı hariçinde Hatay’ın Reyhanlı İlçesindeki Cilve gözü sınır Kapısı Gaziantep ve Şanlıurfa’daki sınır kapılarından da ülkelerine döndükleri öğrenildi.