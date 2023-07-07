Haziran’da Türkiye’de en çok satılan otomobiller açıklandı

Türkiye’de Haziran ayında en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu. Egea tahtını bakın kime kaptırdı.

Haziran’da Türkiye’de en çok satılan otomobiller açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından Haziran ayı sıfır kilometre otomobil satış verileri açıklandı.

İŞTE LİSTE:

1- RENAULT CLİO

Clio Haziran ayında Egea’yı yakaladı ve birinciliği elinden aldı. Clio 2023 yılının Haziran ayında toplamda 9 bin 365 adet sattı.

2- FİAT EGEA SEDAN

Egea 2023 yılının Haziran ayında toplamda 7 bin 240 adet sattı.

3- OPEL CORSA

Opel Corsa Haziran ayında 4 bin 207 adet satıldı. Bu sayıda Opel Corsa’nın Türk otomobil piyasasının yüzde 4,68’lik kısmına sahip olduğu anlamına geliyor.

4- TOYOTA COROLLA

Toyota Corolla Haziran ayında toplamda 3 bin 772 adet satarak piyasanın yüzde 4,20’lik kısmına hakim oldu.

5- RENAULT MEGANE SEDAN

Megane Sedan listemizin 5. sırasına yerleşti. Megane’ı geriye düşüren sebebin gelen zamlardan olması kuvvetle muhtemel çünkü aracın sıfır fiyatı 1 milyon TL’yı aşmış durumda. Megane Sedan 3 bin 527 adet satarak piyasanın yüzde 3,93’lük kısmına hakim oldu.

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