Haziran’da Türkiye’de en çok satılan otomobiller açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından Haziran ayı sıfır kilometre otomobil satış verileri açıklandı.

İŞTE LİSTE:

1- RENAULT CLİO

Clio Haziran ayında Egea’yı yakaladı ve birinciliği elinden aldı. Clio 2023 yılının Haziran ayında toplamda 9 bin 365 adet sattı.

2- FİAT EGEA SEDAN

Egea 2023 yılının Haziran ayında toplamda 7 bin 240 adet sattı.

3- OPEL CORSA

Opel Corsa Haziran ayında 4 bin 207 adet satıldı. Bu sayıda Opel Corsa’nın Türk otomobil piyasasının yüzde 4,68’lik kısmına sahip olduğu anlamına geliyor.

4- TOYOTA COROLLA

Toyota Corolla Haziran ayında toplamda 3 bin 772 adet satarak piyasanın yüzde 4,20’lik kısmına hakim oldu.

5- RENAULT MEGANE SEDAN

Megane Sedan listemizin 5. sırasına yerleşti. Megane’ı geriye düşüren sebebin gelen zamlardan olması kuvvetle muhtemel çünkü aracın sıfır fiyatı 1 milyon TL’yı aşmış durumda. Megane Sedan 3 bin 527 adet satarak piyasanın yüzde 3,93’lük kısmına hakim oldu.