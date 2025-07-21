Hazırlıklar tamamlandı, gözler 25 Temmuz’a çevrildi!

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ

Bu yıl 32’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Şavşat Sahara Kültür ve Sanat Festivali, 25-26-27 Temmuz tarihlerinde görkemli bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Festival öncesinde düzenlenen koordinasyon toplantısı, organizasyonun tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

Toplantıya Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve festival paydaşları katıldı. Toplantıda alınan kararlarla, festivalin güvenli, düzenli ve çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi adına tüm hazırlıklar tamamlandı.

DURMUŞ AYDIN: “ŞAVŞAT’A YAKIŞIR BİR FESTİVAL İÇİN HEPİMİZ HAZIRIZ”

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, toplantıda yaptığı açıklamada festivalin hem ilçenin tanıtımına hem de toplumsal birlikteliğe sunduğu katkıya dikkat çekti. Başkan Aydın, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Geçtiğimiz haftalarda ilk değerlendirme toplantılarımızı gerçekleştirdik. Ardından tüm kurumlar kendi içlerinde çalışmalarını yaptı. Bugün buradan büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki; jandarmamızdan emniyetimize, milli parklardan orman işletmesine, ilçe tarım müdürlüğünden Şavşat Spor’a kadar tüm birimlerimiz, festival için hazır durumda. Bu birliktelik beni hem gururlandırdı hem de geleceğe dair umutlandırdı.”

Başkan Aydın, festivalin yalnızca bir eğlence etkinliği değil, aynı zamanda kültürel hafızanın diri tutulduğu bir gelenek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Sahara Festivali, Şavşat’ın tanıtımı açısından son derece kıymetlidir. Yıllar önce köyler bazında başlayan bu şenlik, artık uluslararası çapta bir festivale dönüşmüş durumda. Bu festival birkaç yüzyıllık geçmişe dayanan çok güçlü bir kültürel hafızayı temsil ediyor. 31 yıldır belediyemizin omuzlarında büyüyen bu organizasyonun 32’ncisini gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz. Tüm Şavşatlıları, Artvinlileri ve doğaya gönül vermiş herkesi bu kardeşlik atmosferine davet ediyorum.”

Saygılarımla

FESTİVAL TAKVİMİ BELLİ OLDU: KORTEJ, FOLKLOR, AŞIKLAR VE ZEYNEP BAŞKAN KONSERİ

Başkan Aydın, festival programının detaylarını da paylaştı. 25 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de merkezde yapılacak kortej yürüyüşüyle festivalin startı verilecek. Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve Gürcistan’dan gelen folklor ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek yürüyüş, Kaymakamlık önünde son bulacak. Burada sünnet olan çocuklar için özel etkinlikler yapılacak ve ardından folklor ekipleri gösterilerini sunacak.

Saat 19.00’dan itibaren aşıklar atışması ile Aşıklar Şöleni düzenlenecek. Kaybolmaya yüz tutmuş aşıklık geleneğini yaşatmayı hedefleyen bu etkinlik, kültürel değerlerin korunması açısından büyük önem taşıyor.

26 Temmuz Cumartesi sabah saatlerinde resmi açılış töreni yapılacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde folklor gösterileri, halk oyunları, yarışmalar ve kurum stantları yer alacak. Saat 17.00’deki protokol konuşmalarının ardından, Karadeniz’in güçlü sesi Zeynep Başkan sahne alacak. Akşam programı, yerel sanatçıların sahne performanslarıyla renklenecek.

Festivalin son günü olan 27 Temmuz Pazar günü konserlerle devam edecek etkinlikler, akşam saatlerinde sona erecek.

KAYMAKAM BAYRAM KÖSE: “ŞAVŞAT’IN KALKINMASINDA FESTİVALİN ROLÜ BÜYÜK”

Festivalin bölgeye olan katkılarına değinen Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, festivalin yalnızca kültürel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları olduğuna dikkat çekti. Köse açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şavşat, yıllardır Sahara Festivali ile Türkiye’nin dört bir yanından insanları kendine çekiyor. Bu festival, bölgenin cazibesini artırmakta ve tanıtımına ciddi katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda esnafımız, üreticilerimiz ve turizm sektörümüz için bir can suyu niteliğindedir.”

Kaymakam Köse, tüm kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin organizasyona büyük katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl unutulmaya yüz tutmuş sanatlara, aşıklık geleneğine ve yerel değerlerimize yer verilen bir festival kurguladık. Tüm misafirlerimizi Şavşat’ın misafirperverliğiyle ağırlayacağız. En büyük temennimiz, bu güzel etkinliği kazasız, sorunsuz ve kardeşlik içinde tamamlamak. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”

SAHARA’DA TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM: ÇEVRE BİLİNCİ ÖNE ÇIKIYOR

Festivalin yapılacağı Sahara Yaylası’nda da teknik ve lojistik hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkanı Durmuş Aydın, alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek çevre bilincine vurgu yaptı:

“Çadır alanları, ticari alanlar, su şebekeleri, tuvaletler, ulaşım yolları ve güvenlik düzenlemeleri tamamlandı. En önemli konulardan biri de çevre temizliği. Festival boyunca çöp toplama yarışmaları düzenlenecek. Getirilen çöp oranına göre ödüller verilecek. Doğayı koruyanı biz de ödüllendireceğiz.”

Aydın ayrıca, sağlık ve güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığını belirtti:

“Burası Türkiye’nin en bakir doğal alanlarından biri. Bunu korumak bizim borcumuz. Emniyet, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri hazır durumda olacak. Katılımcılardan tek ricamız, festival düzenine ve tertip komitesinin planlamalarına uymaları. Eğlenelim, coşalım ama doğaya ve birbirimize saygıdan ödün vermeyelim.”

“HEP BİRLİKTE HORON, HEP BİRLİKTE ŞAVŞAT”

Şavşat Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen festival, hem geçmişin izlerini taşıyor hem de geleceğe umutla bakıyor. Yüzlerce yıllık bir geleneğin sürdürücüsü olan Sahara Pancarcı Şenlikleri, bu yıl da kardeşlik, dostluk ve doğa sevgisinin en güzel örneğini sergilemeye hazırlanıyor.

Şavşatlılar başta olmak üzere, Artvin, Ardahan, Rize, Trabzon, Kars ve Türkiye’nin dört bir yanından gelecek doğa ve kültür tutkunları, 25 Temmuz’da Sahara’nın eşsiz atmosferinde buluşacak.