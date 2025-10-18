Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir” şeklindeki ifadelerinin birilerini rahatsız ettiğini savundu.

Bakan Tunç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025 - 2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

“Tabii ben hukuk devleti dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor” diyen Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neden rahatsız oluyorlar? Çünkü hukuk devletinden rahatsız olduklarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir diye konuşmamın içerisinde söylediğim zaman birileri maalesef çok rahatsız oluyor. Diyorlar ki hukuk devleti hukuka güvenlik, hukuk güvenliği konusunda Türkiye Dünyanın en gerisinde böyle bir kara propagandaya gençler aldanmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı, bağımsız ve tarafsızdır ve o Türkiye'nin üzerinde gösterilen ülkelerden kat kat önde.”

ANKETTEN ADALETE GÜVEN ÇIKMADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sözlerinin ardından Yeniçağ son ankette “adalete güven” oranını inceledi.

Önceki anketinde AKP’yi birinci parti göstermiş olan Asal Araştırma eylül ayı anketinde adalete güveni araştırmıştı.

Asal Araştırma’nın Türkiye genelinde 26 ilde 2.000 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, vatandaşların adalet sistemi, ekonomik gidişat ve siyasal aktörlerin ekonomi yönetme becerisine ilişkin kanaatleri ölçüldü.

Katılımcılara yöneltilen “Türkiye’deki adalet sistemine güveniyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar, yargıya yönelik toplumsal güvenin ciddi şekilde sarsıldığını ortaya koydu.

YÜZDE 72!

Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 72’si açıkça “güvenmiyorum” dedi. “Güveniyorum” diyenlerin oranı sadece yüzde 20,3’te kalırken, yüzde 7,7’lik bir kesim ise ya fikrinin olmadığını ya da yanıt vermek istemediğini belirtti.