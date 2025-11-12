Üç bölümden oluşacak yapımın ilk kısmı olan 'Önsöz', 2026 yılının ilkbaharında izleyiciyle buluşacak. 'İlk Göktürk: Önsöz', sinematik öykü evreninde başlayan hikayesiyle beyaz perdede de devam edecek.

GÖKTÜRKLERİN YÜKSELİŞİ

Dizi, Türklerin tarih sahnesine 'Türk' adıyla ilk kez çıktığı dönemi, Göktürk Devleti'nin kurucu kardeşleri Bumin ve İstemi'nin hikayesini konu alıyor. Kardeşlik ve birlik temalarını işleyen yapım, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Türklerin Çin'den bağımsızlığını kazanmasının ardından geçen yüzyıllarda, bozkırın hakimi Avarlara köle olarak hizmet eden Bumin, kaderine razı olmuş bir demircidir. Ancak Avar kralının ihaneti, onun içinde yıllardır küllenmiş olan özgürlük arzusunu yeniden alevlendirir. Kardeşi İstemi ve akıl hocası Alagar'la birlikte başlayan bu başkaldırı, bir halkın zincirlerini kırıp tarih sahnesine yeniden çıkışının destanını yazacaktır.

DEV KADRO

Alper Çağlar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde Volkan Keskin, Arif Diren, Murat Serezli, Esra Kılıç yer alıyor.

Kadroda ayrıca Gaziza Tanşolpan Tleubay, Sungho Choi, Mert Öcal, Selçuk Gülderen, Burak Koçoğlu, Ehsan Saberi, Tan Altay, Ahmet Aytaç, Efe Öcel, Dulguun Odkhuu, Şira Sahilli, Cansel Elçin ve Hakan Karahan gibi başarılı oyuncular da bulunuyor.

HBO Original ‘İlk Göktürk: Önsöz’ 2026’da HBO Max’te yayınlanacak.