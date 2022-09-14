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HDP bildirisinin Anayasa'daki yeri

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14 Eylül 2022 Çarşamba

HDP'nin sitesine hiç girdiniz mi? Savaş çığlıklarından başka bir şey görmüyorsunuz.

"Türkiye" Kuzey Irak'ta dört şehit verdi. "Türkiye"nin partisi HDP'den bir taziye okuyabilecek misiniz? Mümkün mü?!

Parti meclislerini 10-11 Eylül'de toplamışlar, 12 Eylül'de sonuç bildirisi yayınlamışlar. Esip gürlüyorlar. Kısa kısa alacağım. 

Hemşehrim Prof. Dr. Zühtü Arslan! AYM Başkanı sıfatınızla bu bildirinin Anayasa'daki yerini bi zahmet söyler misiniz? Buyurun okuyalım (Hücum ettikleri iki partinin adını kaldırdım, "iktidar" dedim):

- [İktidar] ittifakı dış siyasette hala Kürt düşmanlığı ve yayılmacı politikaları sürdürmekte ısrar etmektedir.

- Bu şer ittifakı, iç siyaseti dizayn etmek ve eriyen gücünü tahkim etmek için Güney Kürdistan'a saldırılarını sürdürmektedir.

- Suriye ile görüşmenin kapılarını aralamaya çalışırken Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldıracak pazarlıklar da yapmaktadır.

- ... iktidarının temel hedefi Kürt ve Arap halklarının devrimci demokratik değerlerini tasfiye etmektir.

- Türkiye askeri güçleri müdahale ettiği sınır ötesi tüm topraklardan geri çekilmelidir.

- [İktidar] ittifakı ... savaş politikalarını sınır ötesine taşıyarak hem bölgedeki istikrarsızlığı beslemiş hem de Kürt düşmanlığının boyutlarını göstermiştir.

- Kuşkusuz ki, mevcut iktidarın mayası Kürt düşmanlığıdır. Bu ittifak İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan üzerinde başlattığı mutlak tecritle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir işkence sistemi inşa etmektedir. Mutlak tecritle amaç, Kürt sorununda çözümsüzlük ve Türkiye'nin demokratikleşme iradesinden uzaklaşmasıdır.

- Oysa mutlak tecridin sonlandırılması, Sayın Öcalan'ın Kürt sorununda barışın tesisi ve Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili hayati ve kaçınılmaz rolünü bir kez daha ortaya çıkaracaktır.

- Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki temel sorunlardan biri olan Kürt sorunu...

- HDP hakkında açılan kapatma davası ve Kobanî Kumpas Davası devam ederken toplumu seçeneksiz bırakmamak üzere her anlamda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

- Millet İttifakının kapsayıcılıktan uzak ve ürkek tavrı, [İktidar] ittifakının siyasi tuzağına düşme anlamına gelmektedir.

- Anadilinde eğitim hakkı elinden alınan çocukların, pervasızca sürdürülen savaşın yarattığı tüm tahribatların sesi ve umudu HDP'dir, Emek ve Özgürlük İttifakı'dır.

- Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümünde; halkların iradesini gören dış siyaseti kurmada bizler rol alacağız. Bu kapsamda Emek ve Özgürlük İttifakı 24 Eylül'de İstanbul'da Türkiye halklarının büyük demokrasi yürüyüşünü başlatacak...

HDP'nin bildirisinde "Altılı Masa"ya da gözdağı veriliyor: 

- HDP'nin bu seçimlerdeki çoğulculuğu esas alan ve demokrasiyi örgütleyen politika tercihleri bir yandan [İktidar] ittifakının baskıcı iktidarını zayıflatmış... Türkiye'nin yakın siyasi geçmişi, HDP'nin kilit parti olduğu gerçekliğini kanıtlamaktadır."

"Kilit parti" sözü, CHP'ye göndermedir.

HDP, bildiride "Kürt düşmanlığı", "Yayılmacı politika", "Güney Kürdistan'a saldırı", "Kürtlerin kazanımları", "Kürt ve Arap halkları", "Sınır ötesi tüm topraklardan geri çekilmeli", "Sayın Abdullah Öcalan" ifadelerinin altını kalın kalın çiziyor.

Muhterem AYM Başkanı! Böyle bir bildiri Ankara'da yazılabilir mi?  "Kandil" çıkışlı olduğu çok açık değil mi?

HDP'yle ittifak kuran sosyalist partilere şaşıyorum. Onlar neyin peşinde siz neyin peşindesiniz?! Yazık.

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