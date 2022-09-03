﻿HDP'li Semra Güzel tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışmasıyla, "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Semra Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Adliyeden Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne bağlanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKAN GÜZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

Semra Güzel'in dokunulmazlığı 1 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda kaldırılmıştı.

Adalet Bakanlığı, fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında 24 Mart'ta yakalama kararı çıkardığı Güzel, İstanbul'dan Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ve "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte dün yakalanmıştı. (AA)