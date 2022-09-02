PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı

HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, PKK'lı bir teröristle fotoğrafları basına yansıyınca hakkında fezleke düzenlenmişti.
HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Semra Güzel'in Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandığını açıkladı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.