4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

HDP’li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı

‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı. Güzel, hakimlik ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 10:11
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 10:57
Takip Et

HDP’li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı

HDP’li Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı
+
Aa
-

Terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP’li Semra Güzel'in dokunulmazlığı 327 kabul oyuyla kaldırılmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla, Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesinde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Güzel, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İfadesinde, yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendirdiğini iddia eden Güzel, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanlarıyla içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum." dedi.

Beraatla sonuçlanan emsal kararlar olduğunu savunan Güzel, ifadesinde serbest bırakılmayı istediğini kaydetti.

Hakimlik kararında, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığı belirtildi.

Kararda, ''şüphelinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bu karara istinaden ifadesinin alınmış olmasıyla, eylemin sabit görülmesi halinde alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğu anlaşıldığından tutuklamanın ölçülü olduğu'' kaydedildi.

İHA-AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
1
﻿Okan Bayülgen’in kızı babasının boyuna yetişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul genç kız oldu
﻿Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
2
﻿Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
3
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
4
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
5
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
6
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
7
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Kazakistan’da orman yangını büyüyor. Binlerce kişi tahliye edildi
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
﻿​Köpek nedeniyle kavga çıktı 2 kişi bıçaklandı
﻿​Köpek nedeniyle kavga çıktı 2 kişi bıçaklandı
﻿​Köpek nedeniyle kavga çıktı 2 kişi bıçaklandı
﻿Sivasspor galibiyete hasret
﻿Sivasspor galibiyete hasret
﻿Sivasspor galibiyete hasret
﻿2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
﻿2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
﻿2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
﻿Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler
﻿Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler
﻿Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler
﻿TFF'ye yapılan saldırıda karar çıktı. Şoke eden gelişme
﻿TFF'ye yapılan saldırıda karar çıktı. Şoke eden gelişme
﻿TFF'ye yapılan saldırıda karar çıktı. Şoke eden gelişme
﻿Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
﻿Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
﻿Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
﻿ Yamaç paraşütü yaparken düştü
﻿ Yamaç paraşütü yaparken düştü
﻿ Yamaç paraşütü yaparken düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.