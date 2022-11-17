HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi kararı

NN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, canlı yayında bu Son Dakika gelişmesi ile ilgili bilgi verirken "Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde 'evet' oyu kullanırken, İYİ Parti oylamaya katılmadı, HDP ise 'hayır' oyu verdi" dedi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatılan Güzel, ifade vermek için savcılığa gitmemişti.

Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 ay önce yakalama kararı çıkartılmıştı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.