HDP’nin ikinci tur kararı belli oldu. Barış Yarkadaş “Dört isimle konuştum” diyerek açıkladı

HDP ve Yeşil Sol Parti, Kemal Kılıçdaroğlu - Ümit Özdağ görüşmesinin ardından toplanma kararı aldı.

Partilerden yapılan açıklamada, "HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız" denildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TELE1 ekranlarında Şimdiki Zaman programında kulis bilgilerini paylaştı.

Barış Yarkadaş, yarın HDP ve YSP’nin Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Oylaması’nda ilk turda destek verdikleri Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yeniden destek verme kararı açıklayacağını söyledi.

Yarkadaş, HDP için “Kayyum konusuna şerh düşecekler ama buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıklayacaklar” dedi.

Ayrıca Yarkadaş, HDP ve YSP’nin Millet İttifakı ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokoldeki kayyum maddesiyle ilgili bir eleştirinin de yer alacağı güçlü bir metin hazırlayarak yarın halkın karşısına çıkacağını öğrendiğini iletti.

YİNE DE KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK VERECEKLER

Barış Yarkadaş şunları söyledi:

HDP kesinlikle boykot tavrı uygulamayacak. Fakat bu tavrını açıklamak için içinde bulundukları Emek ve Özgürlük İttifakı’nın diğer bileşenleri ile de konuşup yarın güçlü bir metinle çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu’na olan desteklerini açıklayacaklar. Ancak muhalefete de çeşitli eleştirilerinin olacağı, özellikle de bu kayyum konusunda eleştirilerinin olacağı, bu noktada da dördüncü maddedeki kayyum konusuna şerh düşecekleri ama buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıklayacaklar. Yani benim konuştuğum bugün yaklaşık dört HDP’li benzer ifadeleri söylediler ve dediler ki biz güçlü bir metinle bir anlamda bir manifestoyla çıkmak istiyoruz.