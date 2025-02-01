Hearts, Dundee'yi 6 golle geçti

İskoçya Premiership’te Hearts, deplasmanda Dundee karşısında etkileyici bir galibiyet aldı. 6-0’lık skorla rakibini adeta sahadan silen başkent ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini altı maça çıkardı. Maçta Lawrence Shankland, Blair Spittal, Elton Kabangu, Musah Drammeh ve Kenneth Vargas ağları havalandırarak galibiyeti perçinledi.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK KURULDU

Hearts, maça hızlı başladı ve kaptan Lawrence Shankland’ın harika dönüşüyle attığı şutla perdeyi açtı. Bu gol, Aralık ayından bu yana ilk 11’de yer alan Shankland’ın sezonun dördüncü golü oldu. Yalnızca iki dakika sonra Blair Spittal, ceza sahasının dışından sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. İlk yarının devamında Hearts farkı artırma fırsatları yakalasa da Dundee kalecisi Trevor Carson’ın kurtarışları skoru korudu.

Ev sahibi ekip adına ilk yarıdaki tek önemli pozisyon, Simon Murray’nin birkaç metre mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Hearts kalecisi Craig Gordon’un kurtarışıyla sonuçlandı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Hearts, ikinci yarıda hız kesmeden gollerine devam etti. 49. dakikada Elton Kabangu, Shankland’ın defansı delen harika pasını değerlendirdi ve kaleci Carson’ın yanından topu ağlara gönderdi. 66. dakikada ise Dundee kalecisi Carson’un hava topunu kontrol edememesi sonucu Musah Drammeh boş kaleye topu yuvarlayarak farkı dörde çıkardı.

Kabangu, 16 metreden mükemmel bir vole vuruşuyla ikinci golünü atarak skoru 5-0’a taşıdı. Kenneth Vargas ise uzatma dakikalarında attığı sert şutla maçın sonucunu belirledi: 6-0.

FULL TIME



DUNDEE FC 0 - 6 HEARTS#Dundee1893 pic.twitter.com/LA6NmQ9pGF — Dundee Football Club (@DundeeFC) February 1, 2025

HEARTS YÜKSELİŞTE

Sezona kötü başlayan ancak son haftalarda yükselişe geçen Hearts, son yedi resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Kritik deplasmanlardan biri olarak görülen Dens Park’tan net bir galibiyetle ayrılmaları, takımın doğru yolda olduğunu gösterdi.

Özellikle Shankland’ın bu maçtaki performansı dikkat çekti. Sezon boyunca beklenen seviyeye ulaşamayan kaptan, bu karşılaşmayla kendini yeniden kanıtladı. Eğer bu performansını sürdürürse, sezonun geri kalanında takımına büyük katkı sağlayabilir.

Aberdeen ile Hearts maçından gol sesi çıkmadı

DUNDEE İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Dundee, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmekle birlikte, düşme hattına da tehlikeli derecede yakın. Teknik direktör Tony Docherty yönetimindeki ekip son haftalarda iyi bir performans sergilese de bu ağır yenilgi moralleri bozdu.

Özellikle Lyall Cameron ve Josh Mulligan gibi oyunculara sahip olmaları, takımın geleceği adına umut verse de bu mağlubiyetin ardından toparlanmaları gerekecek. Zira önlerinde zorlu bir fikstür var ve sıradaki rakipleri Celtic olacak.