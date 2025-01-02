Hearts, Motherwell’i 1-0 yendi

İskoçya Premiership’te Hearts, Motherwell karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle kritik bir zafer kazandı. Musa Drammeh'in erken gelen golüyle öne geçen Hearts, baskın bir oyun sergilese de farkı açamamanın stresini yaşadı. Teknik direktör Neil Critchley, oyuncularına şakayla karışık “Kalp krizi geçireceğim” dedi.

İLK YARIDA TARTIŞMALI GOL

Karşılaşmanın 7. dakikasında Musa Drammeh, Aston Oxborough'un hatalı pozisyon almasını fırsata çevirerek Hearts'ı öne geçiren golü kaydetti. Ancak gol, hakem Calum Scott tarafından James Wilson’ın kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. VAR incelemesi sonrası karar değişti ve Hearts 1-0 öne geçti.

KAÇAN FIRSATLAR, GERGİN DAKİKALAR

Hearts, maç boyunca tam 17 şut çekerek rakibine üstünlük kurdu. Ancak bir türlü ikinci golü bulamayan takım, Ross County karşısında yaşadığı çöküşün izlerini taşır gibiydi. Kaleci Craig Gordon, son anlarda yaptığı iki kritik kurtarışla galibiyeti korumayı başardı. Critchley, “Oyun kontrolümüzdeydi ama gol atamamak bizi zor durumda bıraktı. Gordon bize maçı kazandırdı,” dedi.

MOTHERWELL'DE HAYAL KIRIKLIĞI

Motherwell, 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Lennon Miller'ın sakatlığı nedeniyle sahada yer alamamasıyla büyük bir eksiklik yaşadı. İlk yarıda Hearts'ın ceza sahasına sadece bir kez girebilen takım, zorlu Celtic ve Rangers maçlarının yorgunluğunu hissetti. Teknik direktör Stuart Kettlewell, “1-0'lık skor bizi kurtardı. Sorumluluk alıp daha iyi olmalıyız,” açıklamasını yaptı.