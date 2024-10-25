Hearts, Omonia Nicosia'ya karşı unutulmaz bir galibiyet aldı

Hearts, UEFA Konferans Ligi'nde Kıbrıs temsilcisi Omonia Nicosia'yı 2-0 yenerek yeni teknik direktör Neil Critchley yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Tynecastle ekibi, geçen hafta St Mirren'i mağlup ettikten sonra bir kez daha etkileyici bir performans sergileyerek sezona kötü başlangıçlarını geride bıraktıklarını gösterdi.

Edinburgh'da oynanan maçta Hearts, ilk yarıda Alan Forrest ve Blair Spittal’in şık golleriyle rakibini adeta sürklase etti. Maç sonrası konuşan Critchley, "Taraftarımızı maça erken dahil ettik ve bu rakibin işini zorlaştırdı. Topu kazandığımızda iyi oynadık ve iki golü hak ettik" dedi.

Hearts, Spittal ve Shankland'ın yüksek baskısı ile Omonia'yı sürekli hataya zorladı ve 16. dakikada Forrest'in şık golüyle öne geçti. Ardından kaptan Shankland'ın asistinde Spittal skoru 2-0’a getirdi. İkinci yarı daha sakin geçse de, Hearts galibiyeti rahat bir şekilde korudu.

Neil Critchley, bu galibiyetle takımına büyük bir özgüven aşıladı ve oyuncuların sahadaki rollerinde daha emin olduklarını belirtti. Pazar günü oynanacak Edinburgh derbisi öncesi, Hearts formda bir görüntü çiziyor.