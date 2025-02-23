Hearts, St. Johnstone deplasmanında galibiyet çıkarttı

Mücadelenin 36. dakikasında Hearts adına sahneye çıkan E. Kabangu, L. Shankland'ın asistiyle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının başında, 53. dakikada St. Johnstone atağında G. Carey'in pasında A. Sidibeh topu ağlara göndererek skora denge getirdi: 1-1. Ancak Hearts, bu gole yalnızca dört dakika içinde karşılık verdi. Dakika 57'de bir kez daha E. Kabangu sahneye çıktı ve Shankland’ın ikinci asistinde kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda St. Johnstone beraberlik için yüklense de savunmasını iyi organize eden Hearts, skoru korumayı başararak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Hearts, ligde önemli bir deplasman galibiyeti almış oldu.