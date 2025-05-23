Heavy metal grubunun solisti büyükelçi oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Heavy metal grubunun solisti büyükelçi oldu

Tayvanlı heavy metal grubu Chthonic'in solisti büyükelçi oldu. “Asya’nın Black Sabbath’ı” diye de nitelenen müzik grubunun vokalisti Lim, artık ülkenin büyükelçiliğini yapacak.

Pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lim, "Finlandiya müzik endüstrisindeki ortaklarımla uzun süre çalışmak, bu ülkeye karşı özel duygular beslememi sağladı” ifadelerini kullandı. Ayrıca grubu Chthonic’in Finlandiya merkezli plak şirketi Spinefarm Records’la 4 albüm yayımladığını belirtti.

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DAHA ÖNCE DE MECLİS ÜYELİĞİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İktidardaki Demokratik İlerici Parti’den 46 yaşındaki Lim, 2016-2024’te meclis üyeliği de yapmıştı. Buna ek olarak 2010-2014’te Uluslararası Af Örgütü’nün Tayvan direktörlüğünü üstlenmişti.

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BAZI SİYASETÇİLER İTİRAZ ETTİ

Lim’in göreve atanmasına itiraz eden siyasetçiler de oldu. Muhalefet partilerinden bazı milletvekilleri, Lim’in anksiyete bozukluğu nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmediğine işaret ederken, kimileri de müzisyenin bu pozisyon için uygun olmadığını savundu.

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