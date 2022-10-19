Galatasaray'da Memphis Depay hareketliliği. Hedef Dünya Kupası

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla büyük ses getiren Galatasaray, hız kesmek istemiyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Yazın Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer döneminde Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Haberde, Barcelona ile hala sözleşmesi olan ancak yedek kulübesinden çıkamayan Memphis Depay'ın geleceği ile ilgili kararın Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez tarafından verileceği ifade edilirken Galatasaray'ın bu transfer için nabız yokladığı ve Dünya Kupası'nın ardından girişimlere başlamayı planladığı yazıldı.

2023 Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Memphis Depay'ın, serbest konumda olup istediği kulübe gitme seçeneğini de düşündüğü ifade edildi.

Bu sezon Barcelona ile 3 maçta 131 dakika forma şansı bulan Memphis Depay, 1 gol kaydetmeyi başardı.