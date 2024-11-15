Hedef enflasyona göre zam zulüm getiriyor

Kaynak: ANKA
Hedef enflasyona göre zam zulüm getiriyor

Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'de yaptığı konuşmada, 2025 bütçesinin vatandaşları ezdiğini ve "zulüm bütçesi" olarak adlandırdı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, vatandaşların işçi ve emeklileri hedefleyen bütçe tasarısını eleştirdi. Usta, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önerdiği maaş artışının enflasyona göre yapılmasının, halkın ekonomik durumunu kötüleştireceğini söyledi. "128 milyar doları yiyenlerden hala bir haber yok" diyerek, yüksek kar eden sektörleri ve carry trade uygulamalarını hedef aldı. Usta, "Bu bütçe zulüm bütçesidir. Bu zulüm bütçesine 'dur' demek lazım" dedi.

Usta, bütçedeki adaletsizlikleri ve EYT'nin maliyetinin abartıldığını ifade ederek, bu gibi yanlış politikaların ülke ekonomisine büyük yükler getirdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin asıl sorununun bir deprem felaketi değil, yönetim felaketi olduğunu vurguladı. Usta, önümüzdeki yıllarda vatandaşın daha da fakirleşeceğini ve bu durumun mevcut politikaların sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

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