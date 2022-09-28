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Hedef gösterilen İrem Derici’nin Elazığ konseri iptal edildi: Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm

Şarkıcı İrem Derici'nin Elazığ'da Salçalı Köfte Festivali kapsamında vereceği konser iptal edileceği belirtildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Derici, "Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz" dedi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 05:27
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Hedef gösterilen İrem Derici’nin Elazığ konseri iptal edildi: Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm

Hedef gösterilen İrem Derici’nin Elazığ konseri iptal edildi: Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm
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Elazığ'da bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali'nde, 30 Eylül'de İrem Derici'nin sahne alacağı açıklandı.

Haber Global'ın aktardığına göre; HÜDA-PAR’ın Derici’yi hedef göstermesinin ardından Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından düzenlenen etkinlikteki, İrem Derici konserinin iptal edileceği belirtildi.

“EN KISA ZAMANDA BİR ŞEKİLDE SİZİNLE BULUŞUP ŞARKILARIMI BAĞIRA ÇAĞIRA SÖYLEYECEĞİM”

İrem Derici, konser iptali konusunda sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Aralık 2021'de Elazığ'da verdiği konserin görüntülerini de paylaşan Derici, şunları söyledi:

“Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim, bizim her zaman özel bir bağımız oldu. Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz.

En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin! Bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz! Ben sadece severim! Hem de çok severim! Seni çok seviyorum Elazığ!”

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