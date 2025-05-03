Hedef Türk lirasını güçlendirmek! Merkez ve Hazine’den dövize fren hamlesi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liralaşma sürecini hızlandırmak amacıyla bir dizi karar aldı.

Buna göre, 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedelinin en az yüzde 35’inin Merkez Bankası’na satılması zorunlu olacak.

YÜZDE 3 DESTEK

Ayrıca dövizden TL’ye dönüş yapanlara verilen destek yüzde 3’e yükseltildi.

Zorunlu karşılıklar cephesinde de değişiklikler devrede. TCMB, tüzel kişi mevduatlar için yeniden Türk lirası payı hedefini devreye aldı. Yurt içi yerleşiklerle yapılan döviz cinsi repo işlemleri ve yabancı para mevduatlarda zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Ayrıca, TL cinsi zorunlu karşılıklara uygulanan faiz ve telafi oranları yükseltildi. Bu adımlarla birlikte, son dönemde ticari hesaplardan kaynaklanan döviz mevduat artışının yavaşlatılması ve TL’nin sistemdeki payının artırılması hedefleniyor.