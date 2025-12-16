İktidara yakın Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Sabah gazetesinde yer alan haberde ise soruşturma kapsamında ifade veren kadın bir spikerin anlatımlarında Furkan.T, ismi dikkat çekti. İfadede adı geçen kadın spiker, Ersoy'un kendisini Ankara'dan gelen arkadaşı "Furkan T." ile tanıştırdığını belirterek şu iddialarda bulunmuştu:

"Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekana gidecektik' dedi. Ancak mekan yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık."

Adı geçen ismin Furkan Torlak olduğu ise medyada belirtildi. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak ise görevinden istifa ettiğini açıkladı.

‘BU AÇIK BİR İKTİDAR SAVAŞI’

Furkan Torlak’a dikkat çeken ünlü gazeteci Barış Terkoğlu, bu sürecin Cumhurbaşkanlığı’na kadar uzandığını anlattı.

‘Bu açık bir iktidar savaşı’ diyen Terkoğlu, “Mehmet Akif Ersoy ifadesinde de bu operasyonun geldiğini söylüyor. Hatta Ankara’ya gidiyor bir şeyler yapıyor. Mehmet Akif Ersoy son programında Ömer Çelik’i çıkartıyor. İletişim Başkanlığı’nda konuştuğum kaynaklar ‘Biz bu röportajı engellemeye çalıştık. Ama engelleyemedik’ diyor” dedi.

‘TORLAK, ÖMER ÇELİK VE NUMAN KURTULMUŞ’A DANIŞMANLIK YAPMIŞ’

Torlak’ın ise DMM’deki görevinden önce Ömer Çelik’in danışmanı olduğunu Terkoğlu söyledi. Terkoğlu, “Bu hedef almanın tesadüf olmadığı görülüyor. Bu parçaları birleştirdiğinde. Hem Ömer Çelik’e hem de Numan Kurtulmuş’a danışmanlık yapmış” ifadelerini kullandı.

SABAH BELİRGİN ŞEKİLDE VURUYOR

Furkan Torlak’ın Mehmet Akif Ersoy ile Suriye’de eski ev arkadaşı olduğunun altını çizen Terkoğlu, “Sabah gazetesi çok belirgin şekilde bir yere vuruyor. Sabah grubunun Ömer Çelik ile bir derdi var. Hatta Numan Kurtulmuş ile." dedi.

Hakan Fidan iddialarının ise yakın çevresi tarafından yalanlandığını Terkoğlu açıkladı.