‘Hediye kazandınız’ dolandırıcıları operasyonla yakalandı

Kaynak: İHA
‘Hediye kazandınız’ dolandırıcıları operasyonla yakalandı

Adıyaman’da, sosyal medya üzerinden ‘Elektronik eşya çekilişinden hediye kazandınız’ diyerek vatandaşları dolandıran şahıslar operasyonla yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürütülen nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili soruşturmada kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden ‘Elektronik eşya çekilişinden hediye kazandınız’ vaadi ile kişilerle iletişime geçip katılım ve gümrük vergisi ücreti gibi banka hesaplarına para gönderten şahıslar tespit edildi.

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Polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Osmaniye’de 4, Adana’da 1, İstanbul’da ise 1 şahsın olduğu tespit edildi.

Belirlenen adresler polis ekiplerince tek tek basıldı. Yapılan baskında şahısların adresleri arandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan toplam 6 şahıs, getirildiği Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şahıs, Adıyaman Adliyesi’nde sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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