'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı! O anlar kameralara yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı! O anlar kameralara yansıdı

Antalya' da bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan İngiliz turist Rahma Ali'yi, garson Ramazan Esen "Heimlich" manevrasıyla kurtardı.

Tatil için Antalya'ya gelen İngiliz Rahma Ali, önceki gün bir restoranda yediği yemek nefes borusuna kaçtı ve öksürmeye başladı. Durumu fark eden garson Ramazan Esen, Ali'nin sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalıştı. Turistin nefes alamadığını anlayan Esen, Heimlich manevrasıyla onu kurtardı.

Olay anını anlatan Ramazan Esen, "Arkadaşım bir müşterinin öksürdüğünü söyledi. Yanına gittiğimde "Bir problem mi var?" diye sordum. O sıra boğazını bana işaret etti. Önce sırtına vurdum ancak fayda etmedi. Sonra Heimlich manevrası uyguladım. Birkaç denemenin ardından kendine geldi. Daha sonra su ve kolonya verdik, kendisini rahatlatmaya çalıştık. Sonrasında kendisini otele bıraktık" dedi.

İlk yardım eğitimi aldığını belirten Esen, "Bu eğitimleri iş yerinde ve daha önce askerde almıştım. Bu eğitimi aldığım için mutluyum" diye konuştu.

'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı! O anlar kameralara yansıdı

'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı! O anlar kameralara yansıdı

'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı! O anlar kameralara yansıdı

'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı! O anlar kameralara yansıdı

'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı! O anlar kameralara yansıdı

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