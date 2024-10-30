HeiQ, Londra Borsası’ndan çekiliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
HeiQ, Londra Borsası’ndan çekiliyor

HeiQ, 19 Kasım 2024 itibarıyla Londra Borsası’ndan çekilerek özel mülkiyete geçecek. Yönetim kurulunun onayladığı bu karar, şirketin dört yıllık halka açık dönemin sonunu işaret ediyor. Şirket, 20 Kasım'dan itibaren JP Jenkins gibi bir menkul kıymetler platformunda işlem görecek.

HeiQ, 19 Kasım 2024 itibarıyla Londra Borsası’ndan çekilerek özel mülkiyete geçmeye hazırlanıyor. İsviçre merkezli şirket, bu hamleyi kaynakları daha verimli kullanmak, operasyonlarını sadeleştirmek ve büyüme hedeflerine ulaşmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı bu karar, HeiQ’un dört yıllık halka açık dönemini sona erdirecek.

HeiQ'un kurucu ortağı ve CEO’su Carlo Centonze, "Halka açık olduğumuz dört yıl boyunca dört şirket satın aldık ve odaklı bir kimya şirketinden çok teknolojili bir inovasyon platformuna dönüştük," diye belirtti. 2020’de borsaya katılan şirket, bu süreçte tekstil teknolojilerine odaklı bir kimya şirketiyken çoklu teknoloji platformlarına yönelerek büyüdü.

HeiQ, özel mülkiyete geçerek finansman ve geliştirme alanında daha esnek bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. Bu geçişin ardından şirket, HeiQ Synbio, HeiQ AeoniQ, HeiQ GrapheneX ve HeiQ Xpectra gibi kilit projelerine daha fazla kaynak ayırmayı planlıyor.

Şirket ayrıca tekstil teknolojilerinde ve temizlik ve kişisel bakım alanında Synbiotics çözümlerinde yenilikçi çalışmalara devam edecek. HeiQ’un tekstil kaplama konusundaki küresel iş birlikleri, hem endüstriyel hem de tüketiciye yönelik çözümler sunma stratejisinin önemli bir parçası olarak kalmaya devam edecek. Şirket, mevcut sektörlerdeki faaliyetlerini sürdürürken yeni teknoloji platformlarını geliştirmeyi hedefliyor.

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