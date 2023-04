Hekim Birliği Sendikası iktadara seslendi

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, “Biz kimsenin rahatlayabileceği, şikâyet edebileceği, memnuniyet ölçebileceği meslek grubu olmak istemiyor; işini şevkle yapan bir meslek grubu olmak istiyoruz. Hepimiz bu mesleğe isteyerek girdik; hiçbirimiz torbadan çıkan yetersiz kanunlarla muhatap olmak istemiyoruz. Bir hekimlik kanunu olsun istiyoruz” diye konuştu.

Hekim Birliği Sendikası’nın seçimli olağan genel kurulunu yapan 7’nci şubesi İstanbul’da açıldı. Açılışa Türkiye’nin farklı yerlerinden birçok hekim katıldı. Toplamda 13 şubesi olan Hekim Birliği Sendikası’nın, Türkiye’deki her hekime ulaşmayı hedeflediği ve bu doğrultuda çalışmalarına büyüyerek devam etmeyi amaçladığı bildirildi.

“HEKİMLİĞİN; BAKAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLE DEĞİŞEN KURALLARI OLSUN İSTEMİYORUZ”

Balcı, “Biz sadece hekimler için değil, halkın sağlık hakkı için de uğraşıyoruz. Sendikanın kuruluş amacı sadece ‘biz hekimiz, hak ettiğimiz saygıyı verin’ değil, ‘halka hak ettiği sağlık hizmetini de verilsin' diyedir. Hekimliğin; iktidar, bakan değişiklikleri ile değişen kuralları olsun istemiyoruz. Tıp bir bilimdir, biz bilimle yönetilen bir meslek grubu olduğumuz halde sürekli politika malzemesi yapılan her iktidara göre değişen, kanun ve yönetmelikle sürekli bir aşağı, bir yukarı getirilen meslek dalı haline geldik. Hiçbir zaman hekimler olarak seçim yatırımı olmak istemiyoruz. Standartlarımız belli, olması gereken şeyler belli; halkın hastalığı, o hastalığa nasıl bir tedavi uygulanacağı belli ama sürekli değişim mevcut. Bu değişim karşısında hekimler çok yıpranıyor. Özlük haklarımızın temel gelirimizin yüzde 80'ine denk gelecek şekilde tek kalem maaş olması, çalışma koşullarımızın ve halka sunulacak kaliteli hizmetle, bizimle beraber halkın yaşam standardının da iyileştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Uygulanabilir bir hekimlik kanununa ihtiyaçları olduğunu belirten Balcı, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Biz kimsenin rahatlayabileceği, şikayet edebileceği, memnuniyet ölçebileceği meslek grubu olmak istemiyor; işini şevkle yapan bir meslek grubu olmak istiyoruz. Hepimiz buraya bu istekle girdik; hiçbirimiz torbadan çıkmak istemiyoruz. Bir hekimlik kanunu olsun istiyoruz. Hakkımızı savunduğumuz için bizi suçlu duruma düşürecek kendi sınırlarımızı aşan taleplerimiz yok. Her talebimiz haklı ve hekimler için. O yüzden sınırları çizilmiş, net; kişiye göre ya da herhangi bir siyasi partiye göre değişmeyen uygulanabilir hekimlik kanunu istiyoruz.”

“ÇOK CİDDİ ÇÖZÜM ÜRETMELERİNİ BEKLİYORUZ”

Hekim Birliği Sendikası Basın ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Özgür Öz ise deprem bölgesindeki asistan hekim arkadaşlarının sıkıntısını Şunları söyledi:

“Sendika olarak ülke genelinde her geçen gün daha görünür oluyoruz. Hekimlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda büyük bir felaket meydana geldi; orada kalan depremzede hekimlerimizin hala çok ciddi problemleri var. He ne kadar bunlarla ilgili talep oluşturup ilgili yerlere ulaştırsak da halen bir sonuca ulaşamadı. Dün itibariyle oradaki asistan arkadaşlarımız bize ulaştı; ‘Bizi duyan var mı’ isimli bir klip hazırlamışlar. Asistanların eğitim hakları ciddi sekteye uğradı. Bununla ilgili çözüm üretmek için sorumluluk alan bir mekanizmada mevcut değil. Bir an önce hayata tutunmaları adına isteklerinin karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. İlerinin uzman hekimi olacak asistanların belli bir eğitim almaları gerekiyor. Eğitim alabilecek yerlere nakil olmaları gerekiyor. Bulundukları hastane Sağlık Bakanlığı'na bağlanırsa hem oradaki ücret adaletsizliği ortadan kalkacak hem de geçici görevlendirmelerle atanan uzman hekimlerin açığı dolmuş olacak, bu şekilde arkadaşlarımızın yaşadığı mağduriyette ortadan kalkmış olacak. Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ten ciddi bir çalışma ile çözüm üretmelerini bekliyoruz.”

"ASİSTAN HEKİMLER DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLEMEZ "

Devlet hizmet yükümlülüğü şu an bir yıl gibi bir süreyi içerdiğini, fakat oradaki mevcut şartların zorluğuna istinaden hekim birliği önerisi doğrultusunda sürenin 180 güne indirilmesini talep ettiklerini söyleyen Öz, “Ayrıca bölgeye asistan hekim görevlendirildiği ile ilgili bilgiler ulaşıyor. Bu konunun mevzuata aykırılığı aşikardır. Bizim önerimiz 14 günü geçmeyen önceliğin gönüllü hekimlerden oluşturulduğu bir görevlendirme şekliyle sağlık sisteminde hizmet sunumunun devam etmesidir” diye konuştu.



“HEKİMLİK, DEVLET MEMURU SIFATINA SOKULMAYA ÇALIŞILMAMALI”

Hekim Birliği Sendikası hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Operatör Dr. Çağlar Yıldırım da “Hekimler olarak Hekim Kanunu talep ediyoruz; şu an hekimlik kanununa değil 657 Devlet Memuru Kanununa tabiyiz. Hakim ve savcılar da devlet memurudur ve iki insan arasında hüküm verirler. Bizler de hastalıklar ile insanlar arasında insanlar lehine hastaya hüküm veren kişileriz. Maalesef 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ile hekimlik, devlet memuru sıfatına sokulmaya çalışılıyor. Stratejik personel olduğumuzu bakanlık kabul ediyor ancak sağlık memurları, hemşireler ile aynı yönetmelik ile atamaları yapılıyor. Bizim en büyük temennimiz hakim, savcılar gibi kanunumuzun da ayrı olmasını ve hekimlerle ilgili yönetmeliklerin ayrılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

“SENDİKAMIZ YURT GENELİNDE HIZLA ORGANİZE OLMAYI SÜRDÜRÜOR”



Hekim Birliği Sendikasının İstanbul şubesinin kurucu şubesinde başkanlık görevi yapan Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Muhammet Bayram ise şunları söyledi:

“Birkaç ay içinde adımlarımızı hızlandırarak seçimli olağan genel kurul için bugün toplandık. Sendikamız yurt genelinde hızla organize oluyor ve kurumsallaşma adımlarını tamamlıyor. İstanbul şubemiz, seçimle olağan genel kurulunu yapan 7’nci şubemiz oldu. Oldukça heyecanlı hekimlerin yönetimde aday olduğu güzel bir seçim gerçekleştirdik. Önümüzdeki 3 yıllık süreç içinde ve daha ilerisinde Hekim Birliği Sendikası yönetimi ve üyeleri hekimlerin şartlarını daha iyi yerlere getirmek için çalışacağına inanıyorum”

DHA