Hekimhan’da feci kaza: Otomobil kanala uçtu!

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde otomobil drenaj kanalına düştü, sürücü A.N. yaralandı.

Kaza, Malatya-Sivas karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hekimhan’dan Malatya yönüne ilerleyen A.N. (28) yönetimindeki 34 SJ 4959 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki drenaj kanalına girdi. Araç, kanalın yanındaki yamaçta bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

