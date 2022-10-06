﻿Hekimler göçü durdurulamıyor. Son 9 ayda 2 bin kişi...

Sağlık Bakanlığı tarafından geçen ay yürürlüğe sokulan "Beyaz Reform" da hekimlerin yurtdışına gidişlerine engel olamadı.

Kamuya dönüşler artsa da yeni düzenlemeleri yeterli bulmayan pek çok hekim, mesleğini Türkiye dışında sürdürme niyetinden vazgeçmedi.

Eylülde, 130'u pratisyen toplam 255 hekim, Türk Tabipleri Birliği'ne başvurup yurtdışında görev yapmak için gerekli "İyi Hal" (Goodstanding) belgesi aldı. Eylül verilerine göre çocuk sağlığı ve hastalıkları branşı 14 hekimle başı çekerken; onu 10 kişiyle iç hastalıkları takip etti.

Independent Türkçe'den Lale Elmacıoğlu'nun haberine göre, kadın hastalıkları ve doğum ile ortopedi ve travmatoloji branşlarından ise 10'ar hekim iyi hal belgesini aldı. Beşinci sırada ise 8 hekimle radyoloji bölümü yer buldu.

9 AYLIK BİLANÇO: BİN 938 HEKİM YURTDIŞI BELGESİNİ ALDI

Eylül ayında 255 hekimin daha "İyi Hal" belgesi almasıyla yılın ilk 9 ayındaki toplam sayı bin 938'e yükseldi.

Yıl sonundaki toplam sayının ise 2 bin 500'ü geçmesi bekleniyor.

9 AYIN ZİRVESİ AĞUSTOSTA GERÇEKLEŞTİ

Ağustos ayında hekimler göçünde tüm zamanların en yüksek sayısı görülmüş; 143'ü uzman, 138'i pratisyen toplam 281 hekim yurtdışı yollarına düşmüştü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET, FAZLA MESAİ, MALPRAKTİS VE DAHA FAZLASI

Hekimlerin yurtdışına gidişleri uzun süredir tartışılıyor. Maaşların düşüklüğü sürekli gündeme gelse de doktorların Türkiye'den gidişlerinin ana nedeninin para olmadığı, ülkede sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilememesi ve mesleğin eski saygınlığının bulunmaması başlıca sebepler arasında gösteriliyor.