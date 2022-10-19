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Hekimler yeni yönetmeliğe isyan etti

İstanbul Tabip Odası, 6 Ekim tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 'Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları' hakkındaki yönetmelik değişikliğini protesto etti, basın açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:19
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Hekimler 'özel hastaneler yönetmenliği'ni protesto etti

Hekimler yeni yönetmeliğe isyan etti
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Hekimlerin basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan yaptı. Erdoğan, "Bu yönetmelik değişikliği, muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacak.” dedi.

Çok sayıda hekimin katıldığı basın açıklamasında Erdoğan şunların altını çizdi:

“Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir. Bu düzenlemelere göre 4 bini İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500'ü hastanelerle sözleşme yapabilecek. Bu durum, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına gelmektedir. Sağlık Bakanlığını; Anayasa ve ilgili yasalara aykırı olan, serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptale çağırıyoruz"

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