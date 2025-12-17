Hekimler Veri ve Randevu Sekreteri Olmaya Zorlanıyor!

Yeniçağ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Bölek, 1 Kasım 2024’te yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni hedef aldı. Bölek, düzenlemenin sağlık sistemine büyük tahribat verdiğini ve hekim emeğini değersizleştirdiğini belirtti.

Ordu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Bölek, Hekim Birliği Sendikası'nın tespitlerini aktardığı basın açıklamasında, 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ve “Eziyet Yönetmeliği” olarak adlandırılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı Ordu hekimleri adına sert tepki gösterdi. Dr. Bölek, düzenlemenin adaletsiz, hukuksuz dayatmalar içerdiğini ve hekimlerin mesleki özerkliğini hiçe sayarak telafisi imkânsız zararlar yarattığını dile getirdi.

"Restleşme ve Emeği Değersizleştirme Niyet Mektubu"

Dr. Bölek, yönetmeliğin insan sağlığını hiçe saydığını ve Aile Hekimleriyle restleşme niyetini ortaya koyduğunu vurguladı. Sağlık hizmetlerinin temelinin "insan onuru" ve "insan hakları hukuku" olması gerektiğini belirten Bölek, hekimlerin mesleki onurunu, haklarını ve mali/sosyal özlük haklarını koruma mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Dr. Bölek: "Aile hekimleriyle restleşme ve hekim emeğini değersizleştirme niyet mektubu hükmündeki bu yönetmeliğe, bu garabet sisteme sessiz ve tepkisiz kalmayacağız."

Odak "Kaliteli Hizmet" Değil, "Tasarruf"

Başkan Bölek, kamu yönetiminin sağlık sistemindeki sorunların kaynağını kabul etmek yerine hekimleri hedef gösterdiğini iddia etti. Yönetmeliğin temel amacının, vatandaşın sağlığının korunması yerine, merkezi yönetim bütçesindeki sağlık giderlerinin azaltılması olduğunu öne sürdü.

"1 Kasım’da yürürlüğe giren Yönetmelik bu yönüyle; hekim ücretlerinin yetersizliğini sorun etmeyen ve kaliteli sağlık hizmeti gerekliliğini kabul etmeyen anlayışı da açık etmiştir. Amaç, hekimlerin maaşlarının küçültülmesi tehdidi olarak belirlenmiştir."

Reçete Özgürlüğüne ve Sevk Kararlarına Maaş Kesintisi

Dr. Bölek’in en dikkat çekici eleştirilerinden biri, hekimlerin tıbbi kararlarına yapılan maddi müdahalelerdi. Bölek, hekimlerin tıbbi gereklilikle yazdığı antibiyotikler, ağrı kesiciler ve mide ilaçları nedeniyle maaşlarından kesinti yapıldığını belirterek bu durumu kınadı.

"Bu, hem hekimin mesleki yetkilerine ve reçete özgürlüğüne hem de vatandaşın sağlık hakkına doğrudan saldırıdır" diyen Bölek, hastaların üst basamak sağlık kuruluşlarına sevkini dahi maaş kesintisi gerekçesine dönüştüren bir düzenlemenin, "sağlıksız bakış ve hukuksuz mevzuat" olduğunu kaydetti.

Hekimler Veri ve Randevu Sekreteri Olmaya Zorlanıyor!

Yönetmeliğin, hekimleri asli görevlerinden uzaklaştırdığına dikkat çeken Dr. Bölek, Halk Sağlığı Yönetim Platformu kapsamındaki kriterlerin yerine getirilmemesinin maaş kesintisine yol açmasını eleştirdi. Bu durumun, hekimleri "sisteme veri oluşturan hekim" anlayışına ittiğini belirtti.

Ayrıca, Aralık ayıyla birlikte somutlaşacak olan ve son bir yılda aile hekimine başvurmayan vatandaşlar nedeniyle de aile hekimlerinin gelir kaybına uğratılacağını hatırlattı. Dr. Bölek, hekimlerin, hastaları için randevu alması gibi olağan dışı idari angaryalara zorlanmasının sistemi çürüttüğünü ifade etti.

Ordu Aile Hekimleri Adına 9 Maddelik Acil Çözüm Teklifi

Dr. İbrahim Bölek, mevcut cezalandırıcı ve haksız uygulamalardan derhal vazgeçilmesini talep ederek, hem hekimlerin hem de nitelikli sağlık hizmeti almak isteyen tüm vatandaşların ortak iradesini yansıtan şu ivedi teklifleri sıraladı:

1. Cezaya dayalı performans anlayışından vazgeçilmeli.

2. Tıbbi kararlara müdahale sona ermeli, bilimsel özerklik iade edilmeli ve dokunulmaz görülmeli.

3. Maaş kesintisi ve gelir azalması oluşturan hükümler değiştirilmeli.

4. Tüm hekimlerin maaşları uluslararası saygınlıkla uyumlu düzeye çıkarılmalı.

5. 1 Kasım Yönetmeliği'nin oluşturduğu hak kayıplarının telafisi ve tazmini sağlanmalı.

6. Hekim ve Aile Sağlığı Çalışanı (ASÇ) maaş bütçesi tasarruf kalemi olmaktan çıkarılmalı.

7. Mevzuatta ödüllendiren anlayış esas alınmalı.

8. Sevk işlemi bir ceza unsuru değil, sistemin kalite göstergesi olmalı.

9. Artan iş yükü ve idari angaryalar son bulmalı, sistem sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalı.

Dr. Bölek, mevcut düzenlemenin hekimleri cezalandırarak tüm sağlık sistemini tehlikeye attığını belirterek, "Özverimizi tüketen bu düzenlemelerin karşısında durmaya ve nitelikli sağlık hizmeti mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Avrupa Standartlarında Sağlık hizmeti

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Op. Dr. Çağlar Yıldırım da, amaçlarının Avrupa standartlarında sağlık hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Yıldırım, da şunları ifade etti;

“Bizim buradaki amacımız, halkımızın Almanya, İsviçre gibi Avrupa ülkeleri veya Amerika nasıl Aile hekimlerinden sağlık hizmeti alıyorsa bizde de aynı düzeyde sağlık hizmeti alması içindir.

Sağlık Bakanlığı, Aile hekimine gitmeyen vatandaşlar için aile hekiminin maaşını kesiyor. Devletimiz 1 milyon arabası olan insanı bulamamış. 30 bin kişinin nerede olduğu belli değil.

Örneğin, sayın milletvekillerinden kanun önergesi vermedi diye maaşı kesileni duydunuz mu? Veya camiye cemaat gelmediği için maaşı kesilen imam duydunuz mu? Bu ülkede milyonlarca insanın vergisini ödemediği biliniyor. Bunun için Maliye bakanının maaşının kesildiğini duydunuz mu?

Ama aile hekimine vatandaş gitmediği için aile hekiminin maaşını kesiyorlar. Aile hekimi arkadaşlarımız bu vatandaşları nasıl getirecekler Zorla mı getirecekler.