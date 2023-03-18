Helal olsun sana dürüst gurbetçi. Sabah 100 euro bozduruyoruz öyle lüks de yiyip içmiyoruz cebimizde 20 lira kalıyor

Sosyal medyada bir sokak röportajında Almanya'dan geldiğini söyleyen gurbetçinin ifadeleri yeniden gündem oldu.

Gurbetçi, "Ben hayret ediyorum ve durumdan çok memnunsunuz. Almanya'da şu durum olsun yemin ediyorum hükümeti yerinde koymaz kimse. Ya Türkiye'deki insanlar kendilerine bu mağdur durumu hoş görüyor." ifadelerini kullandı.

Almanya’dan geldiğini söyleyen gurbetçi, röportaj esnasında çevredekilere "Siz niye layık görmüyorsunuz arkadaşlar kendinize ya, neyiniz eksik? Avrupa'da yaşayanlardan neyiniz eksik?" diyerek isyan etti.

"ALMANYA'DA ŞU DURUM OLSUN YEMİN EDİYORUM HÜKÜMETİ YERİNDE KOYMAZ KİMSE"

Türkiye'nin ekonomisine dikkat çeken gurbetçinin ifadeleri şöyle:

"Buraya geliyorum 100 Euro bozduruyorsunuz sabah 8'de, akşam üzeri saat 4 5'te cebinizde kalan 20 TL. o da kahve içip gezdiğimiz şekilde. Bunu nasıl yapıyor bu insanlar ben hayret ediyorum ve durumdan çok memnunsunuz. Almanya'da şu durum olsun yemin ediyorum hükümeti yerinde koymaz kimse. Ya Türkiye'deki insanlar kendilerine bu mağdur durumu hoş görüyor.

Soruyorum çocuklara, benim çocuğum 5 ülke gezdi, Avusturya'ya Beşiktaş'ın maçına gidiyor, cebimden para ödemedim, devlet parasını veriyor, okul harçlığını ödüyor, izne gelirken izin paramızı veriyor, yani bunlara siz niye layık görmüyorsunuz arkadaşlar kendinize ya, neyiniz eksik? Avrupa'da yaşayanlardan neyiniz eksik?"