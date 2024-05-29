Helal olsun sana Hatice nine. Çanta dolusu para teklif edildi kabul etmedi. Ben Cumhuriyet kadınıyım

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde yıllardır devam eden mücadelede köylüler, Tavas ilçesinde planlanan kömür madenine karşı direniş gösteriyor. Çevreciler, Acdan'daki tarım arazileri, bahçeler ve zeytinliklerin maden faaliyetleriyle zarar göreceğini iddia ederken, maden şirketiyle süregelen anlaşmazlıklar gündemde.

Sonuç olarak, 2020'de termik santral projesinin iptal edilmesiyle birlikte, 14 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yaklaşık 3,8 milyon metrekarelik tarım arazisi, maden üretimi için hızlı kamulaştırma sürecine tabi tutuldu.

Kararın ardından, Avdanlılar, şirketin maden faaliyetlerine başlamak için arazilere giriş yaptığını iddia ederken, 75 yaşındaki Hatice Kocalar ise mücadelesinden vazgeçmedi.

4480 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Kocalar, maden şirketi çalışanlarına yönelik darp suçlamasıyla yargılandı ve suçlu bulundu. "Basit yaralamadan" mahkum edilen Kocalar'a 4480 TL para cezası verildi.

Mahkeme sonrası yaptığı açıklama ise sosyal medyada geniş yankı buldu. Kocalar, şiddetle tehdit edilmesine rağmen kararlılığını koruduğunu belirterek şunları dile getirdi:

ÇANTA DOLUSU PARA TEKLİF ETTİLER

"Kepçelerle çiğneyeceklerini söylediler ama korkmadım! Yılmadım! Bana rüşvet teklif ettiler ama almadım. Ben toprağımı savunan bir Cumhuriyet kadınıyım. Eğitim almadım ama öğüt aldım. Bu mücadelede dimdik ayakta duracağım."