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İtalyan'ı devirdi altını kaptı. Hilal Avrupa Şampiyonu

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcumuz Hilal Türkiye'ye büyük bir guru yaşattı

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 11:22
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Helal olsun sana Hilal Öztürk. İtalyan'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

İtalyan'ı devirdi altını kaptı. Hilal Avrupa Şampiyonu
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Milli judocu Hilal Öztürk, Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da devam eden şampiyonada ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +78 kiloda ay-yıldızlı judocu Hilal Öztürk, finalde mücadele etti.

Final müsabakasında İtalyan Asya Tavano ile karşılaşan Hilal Öztürk, rakibini ipponla yenerek altın madalya kazandı.


 

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