Helal sana Öznur Cüre. Önce rekor kırdı sonra Olimpiyat şampiyonu oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Helal sana Öznur Cüre. Önce rekor kırdı sonra Olimpiyat şampiyonu oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı.

Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti.

Öznur'un bu madalyasıyla oyunların dördüncü gününde Türkiye'nin altın madalya sayısı 2'ye yükselirken toplamda ise madalya sayısı 8'e (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) çıktı.

Öznur Cüre sıralama atışlarında 704 puanla hem dünya hem de paralimpik rekoru kırmıştı.

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