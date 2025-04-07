Helalleşme yaptı ve meydan okudu

Siyasi liderler bu toplantılarda yaptıkları konuşmaların son bölümünde akılda kalsın diye en çarpıcı sözlerini söylerler.

21. Olağanüstü Kurultayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Her kavganın bir haklısı, bir haksızı vardır. Bu salondaki bütün haklılardan, bütün haksızlar adına partinin Genel Başkanı olarak ben özür diliyorum.”

Bu özür kuşku yok ki, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in “yüzüne tükürürler” sözleri ile hedef yapılan Kemal Kılıçdaroğlu içindir.

Özür dilemek erdemdir ama bakalım Özgür Özel bu özür sonrası Zeybek’i MYK’ya seçecek mi?

Özgür Özel 8 bin 511 kelime ile konuşurken tam 17 kez “Erdoğan” adını kullandı.

En çarpıcı olanı da şuydu:

“Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Çünkü artık meşrutiyeti yoktur.”

Hatırlarsanız yazılarımda sık sık şu tanımı kullanıyorum:

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı Erdoğan. Kenan Evren askeri darbe ile Erdoğan YSK darbesi ile cumhurbaşkanı seçildi.

Özel’in Erdoğan için, “meşrutiyeti yoktur” sözünü ve Evren’i hatırlatarak “cunta başkanı” eleştirisini önemsedim.

Erdoğan’a şöyle seslendi Özgür Özal:

“Korkma, cesaretin varsa çık karşımıza. Seninle de cuntanla da hesaplaşacağız. Türkiye’yi bir kez daha kurtaracağız.”

CHP lideri konuşmasının neredeyse tamamını savunma yaparak, yalanlara, iftiralara, kumpaslara yanıt vererek yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın TRT tarafından canlı yayınlanması için Erdoğan’a yasa değişikliği öneren Özel şöyle meydan okudu:

“Ve buradan bir meydan okuma, bir özgüven ifadesini tekrar etmek boynumun borcudur.

Erdoğan’a diyorum ki: Ben Ekrem İmamoğlu’nun, bu davanın, bu davaların avukatıyım. Sen de bu Akın Gürlek yerine savcısıysan ve cesaretin varsa getir düzenlemeyi, hızla geçirelim.

Ve sizin iftiralarınızı, Akın’ın iftiralarını ve bizim bunların her birini teker teker çürüttüğümüz kanıtları TRT ekranlarından canlı yayınlasın.

Görelim bakalım bu millet iftiraya mı prim veriyor, yoksa tertemiz vatan evladına, cumhurbaşkanı adayına mı sahip çıkıyor. Hodri meydan.”

Değerli okurlarım

Dünkü yazımdan şu bölümü anımsatayım:

Özel’e yarından itibaren düşen önemli görevler şöyle;

CHP içindeki kırgınlıkları, küskünlükleri, hizipçiliği ve kavgaları sona erdirmek.

Tüm muhalefet partilerini Türkiye İttifakında oluşturmak.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması için eylemlere yurt genelinde devam etmek,

Erken seçim için AKP ve MHP iktidarını yıkılıncaya kadar sallamak.

Özgür Özel konuşmasında;

Helalleşme,

Tüm demokratlara birleşme,

Ekrem İmamoğlu’nu özgürlük,

Ve Samsun’dan, İzmir’e ve her hafta İstanbul’un bir ilçesinde miting çağrısı yaptı.

Özetle demem o ki; Özgür Özel’in konuşması ve Erdoğan iktidarına meydan okumaları dört dörtlük oldu.