Depremde 11 yakınını kaybeden memur ‘helallik vermiyorum’ dediği için görevinden uzaklaştırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımda, Adli Tıp Kurumu’nda mühendis olarak çalışan ve 11 yakınını depremde kaybeden Mahir Polat’ın WhatsApp durum mesajına “Adıyaman’dan helallik istiyor, helallik vermiyorum” diye yazdığı için Adalet Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi. Ağbaba, şunları söyledi:

“‘HELALLİK VERMİYORUM’ DİYEN BİR MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRIYORLAR. BU KADAR VİCDANSIZLIK YERYÜZÜNDE GÖRÜLMEDİ”

“Mesut Polat, Adli Tıp Kurumu’nda mühendis. 11 yakınını Adıyaman depreminde kaybetmiş. Cumhurbaşkanı, Adıyaman’da 27 Şubat’ta bir açıklama yapıyor, ‘Hakkınızı helal edin’ diye. 11 yakınını kaybeden Mesut Polat da WhatsApp durum mesajında, ‘Adıyaman’dan helallik istiyor, helallik vermiyorum’ diyor. Bunun üzerine Mesut Polat hakkında Adalet Bakanlığı soruşturma açıyor. 6 Mart 2023’te disiplin soruşturması açıyor. 8 Mart 2023’te ise görevden uzaklaştırılıyor. Be vicdansızlar, be acıma duygusunu kaybetmişler; 11 yakınını kaybeden Mesut Polat’ın paylaşımında hangi suç var? Maalesef arama-kurtarmada, enkaz altındaki insanları kurtarmada bile bu kadar süratli davranmadılar. Cumhurbaşkanı’nı eleştiriyor diye, ‘Helallik vermiyorum’ diyen bir memuru görevden uzaklaştırıyorlar. Maalesef bu kadar vicdansızlık yeryüzünde görülmedi.''

“HELALLİK VERMEMEK SUÇSA ONUNLA İLGİLİ DE BİR KARARNAME ÇIKAR; SANA HELALLİK VERMEYENLERİ CEZAEVİNE AT”

‘’Ey vicdanını kaybetmiş iktidar; helallik istemek, rızaya dayalı bir şey. Sen helallik istersin, biri de helallik vermez. Eğer helallik vermemek suçsa onunla ilgili de bir kararname çıkar; sana helallik vermeyenleri cezaevine at, meslekten at. Ben de sana hakkımı helal etmiyorum. Depremde hayatını kaybedip, enkazın altında soğuktan donanlar, enkazın altında oturanlar ve depremden sonra su bulamayan, ekmek bulamayan insanlar da sana hakkını helal etmiyor. Hâlâ bugün çadır bulamayanlar sana hakkını helal etmiyor. Hâlâ bugün banyo yapamayanlar, tuvalet ihtiyacını gidermek için kırk takla atanlar sana hakkını helal etmiyor. Biz de hakkımızı sana helal etmiyoruz.”