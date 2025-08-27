Helene Fischer ikinci kez anne oldu

Alman şarkıcı Helene Fischer, Instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla ikinci kez anne olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki sanatçı, "Sevgili dostlarım, uzun bir aradan sonra sizlere güzel bir haberim var: Kızımız bir kardeş kazandı!" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Fischer'ın hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

ÖZEL HAYATINA VERDİĞİ ÖNEM

Fischer, yeni doğan bebeğiyle geçirdiği zamanı çok değerli bulduğunu belirterek, "Ailemle geçirdiğim bu kıymetli zaman benim için sonsuz bir anlam taşıyor ve bunu huzur içinde yaşamak istedim" dedi. Sanatçı, 2025 yılı boyunca ailesiyle daha fazla vakit geçirmeyi planladığını ifade etti.

MÜZİK KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

Fischer, müzik kariyerine de hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılı içinde iki yeni çocuk albümü yayınlamayı planladığını duyurdu. Ayrıca, 2026 yılında büyük bir stadyum turnesi düzenlemeyi hedeflediğini belirtti. "Hikâyemi anlatan, beni ve sizi duygusal olarak etkileyen şarkılar arayışındayız" diyen Fischer, hayranlarına yeni projeleri için sabırlı olmalarını tavsiye etti.

ÖZEL HAYATINI GİZLİ TUTUYOR

Fischer, 2018 yılından bu yana akrobat Thomas Seitel ile birlikte ve çiftin bir kızları bulunuyor. Sanatçı, özel hayatını genellikle gizli tutmayı tercih ediyor ve bu konuda medyanın ilgisinden rahatsızlık duyduğunu daha önce açıklamıştı.