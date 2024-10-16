Helene Kasırgası'nda kaybolan 81 kişiden ses yok

Vali Cooper, günün erken saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Batı Kuzey Karolina'da kayıp 92 kişiyi bulmak için bir görev gücü oluşturulduğunu ve sayının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Cooper, Swannanoa bölgesindeki arama kurtarma faaliyetleri sonrasında kayıp sayısını 81 olarak revize etti.

Cooper, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı aracılığıyla 77.000 kişinin yardım başvurusunda bulunduğunu , FEMA'nın 99 milyon dolar ödediğini ve 1.900 kişi için geçici konaklama imkanı sağladığını da sözlerine ekledi.