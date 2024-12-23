Helikopter kazasında hayatını kaybeden Selçuk Saykal'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden ATT personeli Selçuk Saykal’ın, geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda görevindeki zorlukları ve hava şartlarının etkilerini vurguladığı görüntüler ortaya çıktı.

HEKİM VE EKİBİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Bugün sabah saatlerinde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarparak düşen ambulans helikopterde, Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal hayatını kaybetti. Antalya’ya gitmek üzere havalanan helikopterin kalkış sırasında kaza yaptığı öğrenildi.

"HAVA ŞARTLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Geçtiğimiz yıl, 24 Haziran tarihinde, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’nde yaptığı röportajda Selçuk Saykal, 10 yıldır ambulans helikopterde ATT olarak görev yaptığını belirtmişti. Sağlık görevlisi olarak hava ambulansı ile çeşitli müdahalelere çıktıklarını anlatan Saykal, röportajında görevlerinin zorluklarına ve özellikle hava koşullarına değinmişti.

EĞİTİMİN ÖNEMİNE VURGU YAPMIŞTI

Saykal, görevinin zorluklarına dikkat çekerken, "Hava durumu ortada olunca, kötü ya da iyi değerlendiremediğimiz zamanlarda çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor. Yılların tecrübesiyle hastalarımıza müdahale ediyoruz. Hava korkusu yaşayan hastaları ve hasta yakınlarını ikna etmeye çalışıyoruz" demişti. Ayrıca, "Aldığımız eğitimler her türlü müdahaleyi yapabilmemize imkan sağlıyor. Kalp krizi veya trafik kazası gibi travmalı hastalarla karşılaştığımızda, havada müdahale etmemiz gereken durumlar oluyor. Kalbi durup hayata döndürdüğümüz çok sayıda hasta oldu" ifadelerini kullanmıştı.

MÜDAHALE EKİPMANLARI VE TECRÜBE

Saykal, helikopterdeki ekipmanları ve aldıkları eğitimleri öne çıkararak, "Her türlü ekipmanımız var. Aldığımız eğitimler de her türlü müdahaleyi yapmamıza imkan veriyor. Hastalarımıza en iyi şekilde müdahale ediyoruz" diye konuşmuştu.