Helikopter ormanlık alana çakıldı! Kedarnath Tapınağı'ndan dönüyordu: Pilot ve 2 yaşındaki bebek dahil 6 ölü

NDTV'nin haberine göre, Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopter, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormanlık alana düştü.
Kazada, pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşamını yitirenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı.
Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı!
Olay, Kedarnath Tapınağı çevresinde son iki ayda meydana gelen beşinci hava aracı kazası olarak kayıtlara geçti.
Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı
Hindistan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda yolcusu vardı
Güney Kore'de orman yangınında facia: Yangın söndürme helikopteri yere çakıldı: Pilot öldü