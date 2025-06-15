Helikopter ormanlık alana çakıldı! Kedarnath Tapınağı'ndan dönüyordu: Pilot ve 2 yaşındaki bebek dahil 6 ölü

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bir helikopterin ormanlık bölgeye çakılması sonucu pilot dahil 7 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenler arasında 2 yaşında bir çocuk da var.

NDTV'nin haberine göre, Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopter, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormanlık alana düştü.

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Kazada, pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşamını yitirenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

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Olay, Kedarnath Tapınağı çevresinde son iki ayda meydana gelen beşinci hava aracı kazası olarak kayıtlara geçti.

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