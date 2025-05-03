Helikopter seyir tepesine düştü! Ölü ve yaralılar var: Düşme anını hemen sildirdi

Yerel acil durum yönetim bürosundan yapılan açıklamada "Robinson R44 II" model helikopterin saat 17.00'da uçuştan dönerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü bildirildi. Olayda, bölgede bulunan bir kişi hayatını kaybederken, helikopterde bulunan 4 personel yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Jiangsu Sivil Havacılık Kurumu kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Robinson R44



Robinson R44, Robinson Helicopter Company tarafından 1992'den beri üretilen dört kişilik hafif bir helikopterdir . Şirketin iki kişilik Robinson R22'sinden türetilen R44, hidrolik destekli uçuş kontrollerine ve daha büyük bir motora sahiptir. İlk uçuşunu 31 Mart 1990'da yaptı ve Aralık 1992'de FAA sertifikasını aldı, ilk teslimatı ise Şubat 1993'te yapıldı.

R44, 1999'dan bu yana her yıl dünyanın en çok satan genel havacılık (GA) helikopteri olmuştur . 2001'den 2020'ye kadar 5.941 teslimatla 21. yüzyılın en çok üretilen GA uçaklarından biridir .

R44, yarı sert iki kanatlı ana rotor, iki kanatlı kuyruk rotoru ve kızaklı iniş takımına sahip tek motorlu bir helikopterdir. Bir pilot ve üç yolcu için yan yana iki sıra oturma yeri olan kapalı bir kabini vardır. R44'teki kuyruk rotorunun dönüş yönü, daha iyi sapma kontrol yetkisi için R22'ye kıyasla terstir. R44'te ilerleyen kanat alttadır.

1980'lerde Frank Robinson ve mühendis ekibi tarafından tasarlanan R44, ilk uçuşunu 31 Mart 1990'da gerçekleştirdi. R44 Astro , Aralık 1992'de FAA Tip Sertifikası ile ödüllendirildi ve ilk teslimatlar Ocak 1993'te gerçekleşti. Gemide elektronik haber toplama ekipmanı bulunan ilk R44 Newscopter 1998'de teslim edildi. [ 4 ] Ocak 2000'de Robinson, hidrolik destekli kontroller [ 5 ] ve ayarlanabilir pedallarla Raven'ı tanıttı. Temmuz 2002'de Robinson, daha güçlü, yakıt enjeksiyonlu bir motora ve daha geniş kanatlara sahip Raven II'yi tanıttı , bu da daha yüksek brüt ağırlık ve iyileştirilmiş irtifa performansı sağladı.