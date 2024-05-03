Helikopter yakalama sistemlerini yapan şirket halka arz oluyor. Kanada ambargo uygulamıştı

Kaynak: ParaMedya
Helikopter yakalama sistemlerini yapan şirket halka arz oluyor. Kanada ambargo uygulamıştı
Koç Metalurji AŞ ve Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin yaptığı halka arz başvurusunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayladı. Kanada’nın Türkiye’ye ambargo uyguladığı helikopter yakalama sistemlerini yapan Altınay Savunma halka arz olacak.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan kararda, Koç Metalurji’nin mevcut 350 milyon TL olan sermayesinin 455 milyon TL’ye bedelli artırımı esnasında oluşan 105 milyon TL paylar ile mevcut ortak Adil Koç’un sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 125 milyon TL pay halka arz edilecek.

1 TL nominal değerli paylar, sabit fiyat olan 20,50 TL üzerinden satışa sunulacak.

altinay-savunma-teknolojileri.webpAltınay Savunma Teknolojileri’nin toplamda 200 milyon TL olan sermayesinin 235 milyon 294 bin 118 TL’ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon 294 bin 118 TL paylar ve Hakan Altınay’ın sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 58 milyon 823 bin 530 TL payın halka arzının gerçekleştirileceği ifade edildi.

1 TL nominal değerli payların, 32 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtildi.

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