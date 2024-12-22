Helikopterin düşme anı araç kamerasında görüntülendi…

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis sebebiyle hastane binasına çarptı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel yaşamını yitirdi.

"BİSMİLLAH… AH KIL PAYI KURTULDUK"

Muğla’daki helikopterin hastane binasına çarptıktan sonra yere düşme anı ise hastane içinde ilerleyen bir ticari taksinin kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde taksinin hastane içinde ilerlemesi ve helikopterin yere düşme anı görüldü. O anlarda bir kadının, “Bismillah… Bismillah… Ah kıl payı kurtulduk. Yukarıdan düştü…” ifadeleri dikkat çekti.

ÖLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu. Olay yeri incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan olduğu belirlendi.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI